Gazişehir’i deplasmanda Ziya’nın tek golüyle mağlup eden Denizli, namağlup serisini 10 maça çıkartırken; zirveyle de farkı ikiye indirdi.
Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın merakla beklenen maçında Denizlispor, Gazişehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, konuk ekip 38'de golü buldu. Ani gelişen atakta kale ağzında topla buluşan Ziya, sert vuruşuyla Denizli'yi öne geçirdi: 1-0. Devre bu şekilde sona ererken, Gazişehir ikinci yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Ligde 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Denizli, puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider Gençlerbirliği ile farkı da ikiye düşürdü.
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- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
TFF 2. ve 3. Lig'de heyecan devam ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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