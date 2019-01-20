TFF 2. ve 3. Lig'de heyecan devam ediyor!

Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın merakla beklenen maçında Denizlispor, Gazişehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, konuk ekip 38'de golü buldu. Ani gelişen atakta kale ağzında topla buluşan Ziya, sert vuruşuyla Denizli'yi öne geçirdi: 1-0. Devre bu şekilde sona ererken, Gazişehir ikinci yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Ligde 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Denizli, puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider Gençlerbirliği ile farkı da ikiye düşürdü.



ŞANLIURFA'NIN SERCAN'I VAR!

Kırmızı Grup'ta Şanlıurfa, Sercan Kaya'nın iki golüyle Fethiye'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve puanını 35'e yükseltti.



GAZİANTEP'E DEMİR BOZGUNU

Ankara Demirspor, Gaziantep deplasmanında 6-0'la patlama yaptı. Serkan, Tahir (2), Murat (2) ve Barış zaferi getirdi.