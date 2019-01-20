TFF 2. ve 3. Lig'de heyecan devam ediyor! – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

2. ve 3. 'de heyecan devam ediyor!

TFF 2. ve 3. Lig'de heyecan devam ediyor!

Gazişehir’i deplasmanda Ziya’nın tek golüyle mağlup eden Denizli, namağlup serisini 10 maça çıkartırken; zirveyle de farkı ikiye indirdi.

1. 'de 18. haftanın merakla beklenen maçında Denizlispor, Gazişehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, konuk ekip 38'de golü buldu. Ani gelişen atakta kale ağzında topla buluşan Ziya, sert vuruşuyla Denizli'yi öne geçirdi: 1-0. Devre bu şekilde sona ererken, Gazişehir ikinci yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Ligde 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Denizli, puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider ile farkı da ikiye düşürdü.

ŞANLIURFA'NIN SERCAN'I VAR!
'ta , 'nın iki golüyle Fethiye'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti ve puanını 35'e yükseltti.

GAZİANTEP'E DEMİR BOZGUNU
, deplasmanında 6-0'la patlama yaptı. Serkan, Tahir (2), Murat (2) ve Barış zaferi getirdi.

  1. 20.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 2. ve 3. Lig'de heyecan devam ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN