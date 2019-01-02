Yuvaya dönüş
Yetiştiği kulüp olan Altay’la anlaşan Merter Yüce (33), kısa sürede resmi imzayı atacak.
Altay, Tatos'un ardından eski futbolcusu Merter Yüce ile de anlaşma sağladı. Takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli ön liberonun, ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Son olarak geçen sezon Süper Lig'de Bursaspor formasını terleten 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon başında transfer olduğu 2'nci Lig ekibi Fatih Karagümrük'te ise belindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Futbola başlayıp profesyonel olduğu Altay'a faydalı olmak için yuvaya döndüğünü dile getiren tecrübeli oyuncu, "Altay'ın bendeki yeri gerçekten çok farklı. Burayı evim gibi görüyorum. Altyapısından yetiştiğim kulüp olan Altay'da jübilemi yapmak istiyorum" diye konuştu.
- 2.1.2019
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cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
Yuvaya dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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