Yuvaya dönüş

Altay, Tatos'un ardından eski futbolcusu Merter Yüce ile de anlaşma sağladı. Takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli ön liberonun, ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Son olarak geçen sezon Süper Lig'de Bursaspor formasını terleten 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon başında transfer olduğu 2'nci Lig ekibi Fatih Karagümrük'te ise belindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Futbola başlayıp profesyonel olduğu Altay'a faydalı olmak için yuvaya döndüğünü dile getiren tecrübeli oyuncu, "Altay'ın bendeki yeri gerçekten çok farklı. Burayı evim gibi görüyorum. Altyapısından yetiştiğim kulüp olan Altay'da jübilemi yapmak istiyorum" diye konuştu.