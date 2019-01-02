Yuvaya dönüş – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Yuvaya dönüş

Yuvaya dönüş

Yetiştiği kulüp olan ’la anlaşan (33), kısa sürede resmi imzayı atacak.

, Tatos'un ardından eski futbolcusu ile de anlaşma sağladı. Takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli ön liberonun, ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Son olarak geçen sezon 'de formasını terleten 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon başında transfer olduğu 2'nci Lig ekibi 'te ise belindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. başlayıp profesyonel olduğu Altay'a faydalı olmak için yuvaya döndüğünü dile getiren tecrübeli oyuncu, "Altay'ın bendeki yeri gerçekten çok farklı. Burayı evim gibi görüyorum. Altyapısından yetiştiğim kulüp olan Altay'da jübilemi yapmak istiyorum" diye konuştu.

  1. 2.1.2019
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