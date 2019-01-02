Alt liglerden haberler! 02.01.2019

Spor Toto 1. Lig ile TFF 1. ve 2. Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



DENİZLİ'DEN KEHİNDE ATAĞI

Ankaragücü ile yollarını ayıran Lanre Kehinde'nin talipleri artıyor. Gazişehir'in teklifte bulunduğu Nijeryalı golcü için Denizlispor'un da devreye girdiği öğrenildi. 24 yaşındaki forvetin transferinde Horozlar'ın bir adım öne geçtiği bildirildi. Kehinde geçtiğimiz sezon 'nöbetçi golcü' olarak yer aldığı 1. Lig'de, attığı 7 golle sarı-lacivertli ekibi Süper Lig'e taşımıştı.



İLK İMZA SERHAT'TAN

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Diyarbekirspor, Tuzlaspor'dan Serhat Koruk'u kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı ekibin devre arasındaki ilk transferi olan 22 yaşındaki forvet, ilk yarıda 8 maçta 1 kez ağları sarstı. Öte yandan sezon başında Gölcük'ten gelen Ahmet Özer'in (24) sözleşmesi de feshedildi.



OĞUZ HAN AYRILDI

Adanaspor'lu Oğuz Han Aynaoğlu, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek turuncu- beyazlı ekiple sözleşmesini feshetti. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'dan bedelsiz olarak transfer edilen 26 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu, bu sezon 4 maçta 52 dakika süre almıştı.



İLLE DE OKAN DERİCİ

Altınordu'nun, Okan Derici konusundaki ısrarı sürüyor. Eski on numarası için Gazişehir Gaziantep'le temasa geçen İzmir ekibi, 'Hasan Hatipoğlu ile takas yapalım' yanıtını aldı. Beklemeye geçen Altınordu, sezon sonunda kontratı bitecek 25 yaşındaki oyuncudan, bonservis sorununu çözmesini istedi.



AMATÖR FUTBOLA ARA!

TFF, şiddet olayları nedeniyle 4, 5 ve 6 Ocak'taki tüm amatör maçların oynanmayacağını ilan etti. Küçükköy- Yıldırım Bosna maçı öncesinde Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak öldürülmüştü.



MENEMEN'E DURMAK YOK

Menemen Belediye, Zongultak Kömürspor'un 22 yaşındaki sol beki Ercan Coşkun'a 2.5 yıllık imza atttırdı. İzmir ekibi, Hüseyin Çolak ve Mahmut Bilir'in andından 3'üncü takviyesini yapmış oldu.