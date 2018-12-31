TFF 2. ve 3. Lig'den haberler
TFF 2. ve 3. Lig'den haberleri, fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
TFF 2. ve 3. Lig'den haberleri, fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
AMATÖR MAÇTA CİNAYET İŞLENDİ
İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırımbosna- Küçükköy maçında bir taraftar öldürüldü. İki takımın taraftar grupları arasında çıkan kavgada Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki Mudo adıyla bilinen bir taraftar boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Maç 1-1 devam ederken, Küçükköy sahadan çekildi. 3 taraftar da yaralı.
DOĞANTEZ BUCALI
TFF 3. Lig 3. Grup'ta zor günler geçiren Bucaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Ligde araya girilmesiyle Algun Erdem ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Tolga Doğantez ile anlaşmaya vardı. Bucaspor, 15 puanla 17. sırada bulunuyor.
KASTAMONU'DAN PARSAK ATAĞI
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 33 puanla 5. sırada bulunan Kastamonu 1966, Manisaspor'un genç golcüsü Furkan Parsak'ı takibe aldı. Kastamonu, 19 yaşındaki forveti renklerine katarak kadroda derinlik yaratmak istiyor. Parsak'ın bu sezon 2'si Sakarya'ya, 1'i Bayrampaşa'ya olmak üzere toplam 3 golü bulunuyor.
ALİBEYKÖYSPOR ŞOV YAPTI
3. Lig 2. Grup ekibi Alibeyköy transfer dönemine fırtına gibi girdi. Alibeyköy, Körfez'den sağ bek Mustafa Yıldızaç, Sinop'tan sağ kanat Burak Baba; Erbaa'dan sol bek Samet Acar ve Sancaktepe'den stoper Feyyaz Alış'ı renklerine bağladı.
MENEMEN BELEDİYE'DE 2 İMZA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor, Gazişehir'den stoper Mahmut Bilir'i sezon sonuna kadar kiraladı. İzmir ekibi, Gümüşhanespor'dan forvet oyuncusu Hüseyin Çolak ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Mahmut bu sezon 4 maça çıkarken, Hüseyin 18 karşılaşmada 4 gol atıp, 4 asist yaptı.
SAKARYA MÜJDE BEKLİYOR
2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 39 puanla ilk yarıyı zirvede kapatan Sakaryaspor, devre arasında takviye yapmanın yollarını arıyor. Borçlu olması nedeniyle transfer tahtası kapalı olan yeşilsiyahlılar, kent ile birleşerek kaynak yaratmaya çalışıyor. Sakaryaspor'un tahtayı açarak, 3-4 ismi kadroya katmak istiyor.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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