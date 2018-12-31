TFF 2. ve 3. Lig'den haberleri, fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



AMATÖR MAÇTA CİNAYET İŞLENDİ

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırımbosna- Küçükköy maçında bir taraftar öldürüldü. İki takımın taraftar grupları arasında çıkan kavgada Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki Mudo adıyla bilinen bir taraftar boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Maç 1-1 devam ederken, Küçükköy sahadan çekildi. 3 taraftar da yaralı.



DOĞANTEZ BUCALI

TFF 3. Lig 3. Grup'ta zor günler geçiren Bucaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Ligde araya girilmesiyle Algun Erdem ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Tolga Doğantez ile anlaşmaya vardı. Bucaspor, 15 puanla 17. sırada bulunuyor.



KASTAMONU'DAN PARSAK ATAĞI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 33 puanla 5. sırada bulunan Kastamonu 1966, Manisaspor'un genç golcüsü Furkan Parsak'ı takibe aldı. Kastamonu, 19 yaşındaki forveti renklerine katarak kadroda derinlik yaratmak istiyor. Parsak'ın bu sezon 2'si Sakarya'ya, 1'i Bayrampaşa'ya olmak üzere toplam 3 golü bulunuyor.



ALİBEYKÖYSPOR ŞOV YAPTI

3. Lig 2. Grup ekibi Alibeyköy transfer dönemine fırtına gibi girdi. Alibeyköy, Körfez'den sağ bek Mustafa Yıldızaç, Sinop'tan sağ kanat Burak Baba; Erbaa'dan sol bek Samet Acar ve Sancaktepe'den stoper Feyyaz Alış'ı renklerine bağladı.



MENEMEN BELEDİYE'DE 2 İMZA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor, Gazişehir'den stoper Mahmut Bilir'i sezon sonuna kadar kiraladı. İzmir ekibi, Gümüşhanespor'dan forvet oyuncusu Hüseyin Çolak ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Mahmut bu sezon 4 maça çıkarken, Hüseyin 18 karşılaşmada 4 gol atıp, 4 asist yaptı.



SAKARYA MÜJDE BEKLİYOR

2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 39 puanla ilk yarıyı zirvede kapatan Sakaryaspor, devre arasında takviye yapmanın yollarını arıyor. Borçlu olması nedeniyle transfer tahtası kapalı olan yeşilsiyahlılar, kent ile birleşerek kaynak yaratmaya çalışıyor. Sakaryaspor'un tahtayı açarak, 3-4 ismi kadroya katmak istiyor.