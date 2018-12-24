Kömürspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Zonguldak Kömürspor bir haftalık iznin ardından kendi tesislerinde toplanarak top başı yaptı.
TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, bir haftalık iznin ardından teknik direktör Cahit Terzi yönetiminde Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
Karaelmas Kemal Köksal Stadyumundaki antrenmana, Kemal Cingirt, Emre Kara, Ercan Coşkun, İsmail İn, Kamil İçer, Akif Karagülmez ve Tahir Babaoğlu katılmadı. Kırmızı-lacivertli takım antrenmana kondisyoner Barış Şeref nezaretinde ısınma hareketleriyle başlayarak düz koşu ile antrenmanı tamamladı. Antrenmanda Kömürsporlu oyuncuların moralli oldukları gözlendi.
Zonguldak Kömürspor tesislerinde 1 haftalık çalışmaların ardından yılbaşı için oyunculara izin verilecek. Kırmızı Lacivertli takım ardından ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da 1 haftalık kamp çalışması yapacak. Öte yandan alacakları nedeniyle 26 yaşında forvet oyuncusu Tahir Baboğlu, sözleşmesini tek taraflı fesih etti.
- 24.12.2018 19:07
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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