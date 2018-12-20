İyi topladık – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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İyi topladık

İyi topladık

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Yeni bir takım olmamıza rağmen puan hedefi tuttu” yorumunu yaptı.

TFF 2. Lig'de topladığı 37 puanla 3. sırada bulunan Samsunspor'da Basın Sözcüsü Suat Çakır, genel gidişattan memnun olduklarını açıkladı. Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini belirten Çakır, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini dile getirdi. Çakır, "Oyuncuların çoğu yeni olmasına rağmen ilk yarıda iyi puan topladık. Hocamız sezon başında maç başı 2 puan hedefi koymuştu ve şu anda o hedefin 3 puan üzerindeyiz. İlk yarıda takımımız sadece evinde 2 kez mağlup oldu, deplasmanda yenilmedik. İlk yarıda rakip konumundaki takımlarla deplasmanda oynadık. İkinci yarı fikstürü iyi kullanıp önce 1. Lig'e, oradan da layık olduğu Süper Lig'e çıkaracağız" diye konuştu.

Eski futbolcu aday
2. LIG Beyaz Grup'ta devreyi eksi 1 puanla tamamlayan Manisaspor'da yeni başkan adayı çıktı. Yönetimin yaptığı, "Güçlü adaylar çıkarsa bırakırız" çıkışına eski futbolcu Bülent Hasgönüllü'den yanıt geldi. Hasgönüllü, aday olacağını açıkladı.

Dört isim gitti
TFF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasına üçüncü sırada giren Kızılcabölük'te 4 oyuncu ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Yenal Tuncer, Muhammet Çiçek, Cantuğ Temel ve Osman Berkay Özçelik'in sözleşmeleri karşılıklı feshedildi.

'Umarım ağırlarız'
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bodrumspor, 'nda son 16'ya kalmanın sevincini yaşıyor. Bodrum'da Başkan Rıza Karakaya, "Umarım G.Saray ve F.Bahçe'yi ilçemizde ağırlarız" dedi
  1. 20.12.2018
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