İyi topladık
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Yeni bir takım olmamıza rağmen puan hedefi tuttu” yorumunu yaptı.
Eski futbolcu aday
2. LIG Beyaz Grup'ta devreyi eksi 1 puanla tamamlayan Manisaspor'da yeni başkan adayı çıktı. Yönetimin yaptığı, "Güçlü adaylar çıkarsa bırakırız" çıkışına eski futbolcu Bülent Hasgönüllü'den yanıt geldi. Hasgönüllü, aday olacağını açıkladı.
Dört isim gitti
TFF 3. Lig 2. Grup'ta devre arasına üçüncü sırada giren Kızılcabölük'te 4 oyuncu ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Yenal Tuncer, Muhammet Çiçek, Cantuğ Temel ve Osman Berkay Özçelik'in sözleşmeleri karşılıklı feshedildi.
'Umarım ağırlarız'
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bodrumspor, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalmanın sevincini yaşıyor. Bodrum'da Başkan Rıza Karakaya, "Umarım G.Saray ve F.Bahçe'yi ilçemizde ağırlarız" dedi
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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