Zirve Sakarya'nın!
19 Mart 2019, Salı
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Zirve Sakarya'nın!

Zirve Sakarya'nın!

Seyircisi önünde iki kez geriye düştüğü ’a Dilaver’in penaltılarıyla karşılık verip koltuğu bırakmadı.

Beyaz Grup'ta haftanın maçında Sakaryaspor, evinde Samsun'la yenişemedi. 6'da uzaklardan kaleyi bulan Samet, Samsun'u öne geçirdi: 1-0. 36'da Canberk'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı gole çeviren Dilaver eşitliği sağladı: 1-1. 49'da ceza alanı içinden topu ağlara gönderen Oğuz, Samsun'u bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Sakarya, bu gole 53'te Dilaver'in penaltısıyla yanıt verdi: 2-2. 77'de Ramazan'la direğe takılan Samsun, 37 puana yükseldi. Sakarya ise, 39 puanla zirvedeki yerini korudu.

  1. 17.12.2018
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