Zirve Sakarya'nın!

Beyaz Grup'ta haftanın maçında Sakaryaspor, evinde Samsun'la yenişemedi. 6'da uzaklardan kaleyi bulan Samet, Samsun'u öne geçirdi: 1-0. 36'da Canberk'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı gole çeviren Dilaver eşitliği sağladı: 1-1. 49'da ceza alanı içinden topu ağlara gönderen Oğuz, Samsun'u bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Sakarya, bu gole 53'te Dilaver'in penaltısıyla yanıt verdi: 2-2. 77'de Ramazan'la direğe takılan Samsun, 37 puana yükseldi. Sakarya ise, 39 puanla zirvedeki yerini korudu.