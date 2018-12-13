Demirören ziyaret edildi – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Demirören ziyaret edildi

Demirören ziyaret edildi
2. Lig ve 3. Lig kulüpleri Başkanı 'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette alt liglerin Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Riva'daki görüşmede; kulüplerin durumu, stadyumlar, tesisler ve altyapılar ile ilgili bilgi alışverişinin yapıldığı öğrenildi. Demirören'e hediyeler verildi.
  1. 13.12.2018
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