Altınordu’yu yeneriz – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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’yu yeneriz

Altınordu’yu yeneriz
Boluspor Sait Karafırtınalar, karşısında kazanmak istediklerini söyledi. Pazar günü rakiplerini yenerek üst üste kaybettikleri 4 maçı telafi edeceklerini aktaran Karafırtınalar, "Çok ciddi sakatlıklar yaşadık. maçında hakem faciası oldu. 'da ofsayttan gol yedik. G.Antep'te Melih'in golü verilmedi" dedi
  1. 13.12.2018
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