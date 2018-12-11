Nefesler tutuldu
Beyaz Grup’ta haftanın maçında Sakarya’ya konuk olacak Samsun, tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu.
Hücumdaki sorumluluğu oynadığı oyunla göz dolduran İlyas Kubilay'a vermesi beklenen Taşkın'ın, bulduğu şansı iyi değerlendiren Erhan Şentürk'ü de bu maç için özel olarak hazırladığı öğrenildi. Son üç haftada 3 kez gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon Bandırma formasıyla Sakarya ağlarına iki maçta 6 gol bırakmıştı. Erhan, Sakarya maçlarında gol oranının yüksek olduğunu ve bunu Samsun'da da devam ettirmek istediğini söyledi.
Menemen ağır yaralı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Şanlıurfaspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Menemen Belediyespor, zirve yarışında ağır yara aldı. Son 5 haftada sadece 1 kez galip gelebilen sarılacivertliler, 3'üncü sıraya kadar geriledi. Uzun süre liderlik koltuğunda oturan İzmir ekibi, devrenin bitimine 1 hafta kala lider Tuzlaspor'un 5 puan gerisine düştü. Gerekli dersleri çıkaracaklarını söyleyen Teknik Direktör Suat Kaya, "Ara transfer döneminde hamleler yapacağız. Bunun için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız" dedi
12 isme ceza
PFDK, çeşitli liglerde forma giyen 12 futbolcuya ihtar cezası verdi. Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın çeşitli maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle PFDK'ye sevk edilen; Berat Tosun, Burak Ceylan, Cumali Bişi, Cüneyt Köz, Deniz Ataç, Doğuş Altın, Erhan Karayer, Idrissa Diarra, Mahmut Boz, Mert Sarı, Moussa Bagayoko, Sercan Çobanoğlu ihtar cezası aldı.
Süper Lig'den amatöre...
Süper Lig'de cumartesi akşamı Galatasaray-Çaykur Rize maçında 4. hakemlik yapan Abdulkadir Bitigen, ertesi gün Kayseri'de düdük çaldı. Bitigen, 769 kilometrelik yolculuğun ardından Kayseri Süper Amatör Küme'de Yahyalıspor ile Kayseri Yolspor maçını yönetti. Bitigen, 24 saat dolmadan iki maçta görev alırken, karşılaşma 0-0 sona erdi.
- 11.12.2018
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
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