Nefesler tutuldu – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu

’ta haftanın maçında ’ya konuk olacak , tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu.

2. Lig 'ta zirve mücadelesi önümüzdeki hafta alev alacak. Türk futbolunun iki köklü kulübü Sakaryaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Pazar günü 16.00'da Yeni Atatürk Stadı'nda oynanacak maç öncesinde lider Sakarya'nın 38, 2'inci sıradaki 'un ise 36 puanı bulunuyor. Oyuncularına maçın önemini hatırlatan Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın, tüm planlarını 3 puan üzerine yaptığı bildirildi.

Hücumdaki sorumluluğu oynadığı oyunla göz dolduran İlyas Kubilay'a vermesi beklenen Taşkın'ın, bulduğu şansı iyi değerlendiren 'ü de bu maç için özel olarak hazırladığı öğrenildi. Son üç haftada 3 kez gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon Bandırma formasıyla Sakarya ağlarına iki maçta 6 gol bırakmıştı. Erhan, Sakarya maçlarında gol oranının yüksek olduğunu ve bunu Samsun'da da devam ettirmek istediğini söyledi.

Menemen ağır yaralı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Şanlıurfaspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Menemen Belediyespor, zirve yarışında ağır yara aldı. Son 5 haftada sadece 1 kez galip gelebilen sarılacivertliler, 3'üncü sıraya kadar geriledi. Uzun süre liderlik koltuğunda oturan İzmir ekibi, devrenin bitimine 1 hafta kala lider Tuzlaspor'un 5 puan gerisine düştü. Gerekli dersleri çıkaracaklarını söyleyen Teknik Direktör Suat Kaya, "Ara transfer döneminde hamleler yapacağız. Bunun için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız" dedi

12 isme ceza
PFDK, çeşitli liglerde forma giyen 12 futbolcuya ihtar cezası verdi. Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın çeşitli maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle PFDK'ye sevk edilen; Berat Tosun, Burak Ceylan, Cumali Bişi, Cüneyt Köz, Deniz Ataç, Doğuş Altın, Erhan Karayer, Idrissa Diarra, Mahmut Boz, Mert Sarı, Moussa Bagayoko, Sercan Çobanoğlu ihtar cezası aldı.

Süper Lig'den amatöre...
Süper Lig'de cumartesi akşamı Galatasaray-Çaykur Rize maçında 4. hakemlik yapan Abdulkadir Bitigen, ertesi gün Kayseri'de düdük çaldı. Bitigen, 769 kilometrelik yolculuğun ardından Kayseri Süper Amatör Küme'de Yahyalıspor ile Kayseri Yolspor maçını yönetti. Bitigen, 24 saat dolmadan iki maçta görev alırken, karşılaşma 0-0 sona erdi.
  1. 11.12.2018
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