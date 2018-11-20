Tuzlaspor'dan muhteşem savunma!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'dan muhteşem savunma!

    Tuzlaspor'dan muhteşem savunma!

    2. Lig ’ta 30 puanla zirveye kurulan , savunma anlamında da dikkatleri çekiyor.

    Bu sezon 13 maçta kalesinde yalnızca 4 gol gören ekibi, Profesyonel Ligleri'nde en az gol yiyen takım oldu. 28 yaşındaki eldiven Bayram Olgun, 9 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkat çekti.

    1. 20.11.2018
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