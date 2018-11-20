Gümüşhanespor maçında 6222 devrede!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    maçında 6222 devrede!

    Gümüşhanespor maçında 6222 devrede!

    Beyaz Grup’ta - Ankara Demir karşılaşması sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 7 kişi hakkında, 6222 sayılı kanuna aykırı davranışta bulundukları için işlem yapıldı.

    taraftarlarının, rakip takım futbolcularına yönelik sözlü tepkisi sonrası çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 kişi de serbest kaldı.
    1. 20.11.2018
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