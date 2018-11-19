Sakarya geliyor – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    geliyor

    Sakarya geliyor

    Rakibini kendi evinde İlyas (3), Dilaver, Yasin ve İsmail’le mağlup eden yeşil-siyahlılar, lider Sarıyer’le aradaki puan farkını ikiye indirdi

    2. Lig 'ta fırtınası hız kesmeden sürüyor. 'in göreve gelmesi ile rakip tanımayan yeşil-siyahlıların son kurbanı Gaziantep oldu. Seyircisinin desteğini arkasına alan Tatangalar, 'ın 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Dilaver, Yasin ve İsmail'le farka koştu. 6-0'lık galibiyetle son 9. maçındaki 8. zaferini aldı. Sarıyer'in, Samsun'a takılmasıyla zirveyle fark da ikiye düştü.

    1. 19.11.2018
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