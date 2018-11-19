Sakarya geliyor
Rakibini kendi evinde İlyas (3), Dilaver, Yasin ve İsmail’le mağlup eden yeşil-siyahlılar, lider Sarıyer’le aradaki puan farkını ikiye indirdi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sakarya fırtınası hız kesmeden sürüyor. İsmail Ertekin'in göreve gelmesi ile rakip tanımayan yeşil-siyahlıların son kurbanı Gaziantep oldu. Seyircisinin desteğini arkasına alan Tatangalar, İlyas Çakmak'ın 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Dilaver, Yasin ve İsmail'le farka koştu. 6-0'lık galibiyetle son 9. maçındaki 8. zaferini aldı. Sarıyer'in, Samsun'a takılmasıyla zirveyle fark da ikiye düştü.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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