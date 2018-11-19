Sakarya geliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sakarya fırtınası hız kesmeden sürüyor. İsmail Ertekin'in göreve gelmesi ile rakip tanımayan yeşil-siyahlıların son kurbanı Gaziantep oldu. Seyircisinin desteğini arkasına alan Tatangalar, İlyas Çakmak'ın 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Dilaver, Yasin ve İsmail'le farka koştu. 6-0'lık galibiyetle son 9. maçındaki 8. zaferini aldı. Sarıyer'in, Samsun'a takılmasıyla zirveyle fark da ikiye düştü.