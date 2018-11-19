Gümrük çoştu!
Cüneyt Dumlupınar yönetiminde farklı bir kimlik çizen Karagümrük; Erkan, Selçuk, Youssef ve Turgut’un golleriyle puanını 25’e yükseltti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan iki ekibin karşılaşmasında kazanan Fatih Karagümrük oldu. Şanlıurfa'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden İstanbul ekibi, 42'de ceza sahası içinde elle oynama sonucunda kazanılan penaltıda Erkan Zengin'le öne geçti: 1-0. Selçuk'un 45'teki golüyle devre 2-0 sona erdi. 49'da Doğan farkı bire indirirken, 55'te Youssef, durumu 3-1'e getirdi. 71'de sahne alan Ömer Bozan farkı bir kez daha bire indirdi: 3-2. Son sözü ise Turgut Doğan söyledi. 75'te ağları havalandırdı ve 4-2'lik galibiyeti tescilledi. Karagümrük, 25 puana yükselerek zirve iddiasını korudu.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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