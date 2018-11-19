Gümrük çoştu! – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Gümrük çoştu!

    Gümrük çoştu!

    Cüneyt Dumlupınar yönetiminde farklı bir kimlik çizen Karagümrük; Erkan, Selçuk, Youssef ve Turgut’un golleriyle puanını 25’e yükseltti

    2. Lig 'ta zirve hesapları yapan iki ekibin karşılaşmasında kazanan oldu. Şanlıurfa'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden ekibi, 42'de ceza sahası içinde elle oynama sonucunda kazanılan penaltıda 'le öne geçti: 1-0. Selçuk'un 45'teki golüyle devre 2-0 sona erdi. 49'da Doğan farkı bire indirirken, 55'te Youssef, durumu 3-1'e getirdi. 71'de sahne alan Ömer Bozan farkı bir kez daha bire indirdi: 3-2. Son sözü ise Turgut Doğan söyledi. 75'te ağları havalandırdı ve 4-2'lik galibiyeti tescilledi. Karagümrük, 25 puana yükselerek zirve iddiasını korudu.

    1. 19.11.2018
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