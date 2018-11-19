Gümrük çoştu!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan iki ekibin karşılaşmasında kazanan Fatih Karagümrük oldu. Şanlıurfa'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden İstanbul ekibi, 42'de ceza sahası içinde elle oynama sonucunda kazanılan penaltıda Erkan Zengin'le öne geçti: 1-0. Selçuk'un 45'teki golüyle devre 2-0 sona erdi. 49'da Doğan farkı bire indirirken, 55'te Youssef, durumu 3-1'e getirdi. 71'de sahne alan Ömer Bozan farkı bir kez daha bire indirdi: 3-2. Son sözü ise Turgut Doğan söyledi. 75'te ağları havalandırdı ve 4-2'lik galibiyeti tescilledi. Karagümrük, 25 puana yükselerek zirve iddiasını korudu.