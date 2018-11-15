Sarıyer maçı 6 puanlık
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta pazar günü lider Sarıyer’e konuk olacak Samsunspor’un Basın Sözcüsü Suat Çakır, 6 puanlık bir maça çıkacaklarını söyledi.
Çakır, "Kaybedersek dünyanın sonu değil, kazanırsak da şampiyonluğu tescillemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
BALAN ORDU'DA
3. Lig 2. Grup ekibi Yeni Ordu, teknik direktörlüğe Tire'den ayrılan Nihat Balan'ı getirdi. Tire yönetimi ise takımı, altyapıda görev yapan Adnan Buber'e emanet etti.
GÜLLER AFYON'DA
Serhat ?Gülpınar'la yollarını ayıran Afjet Afyonspor, Serhat Güller ile anlaşma sağladı. 50 yaşındaki teknik adam son olarak Pendikspor'da görev yapmıştı.
ALTAY CEZA ALDI
Altay, eski futbolculardan Mehmet Budak ve Fırat Sezer'e olan borçları nedeniyle transfer yasağı aldı. 239 bin TL'lik borcun, devreye kadar artabileceğı bildirildi.
- 15.11.2018
-
Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
-
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
-
Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
Sarıyer maçı 6 puanlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.