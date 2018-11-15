Sarıyer maçı 6 puanlık – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Sarıyer maçı 6 puanlık

    Sarıyer maçı 6 puanlık

    2. Lig Beyaz Grup’ta pazar günü lider Sarıyer’e konuk olacak ’un Basın Sözcüsü Suat Çakır, 6 puanlık bir maça çıkacaklarını söyledi.

    Çakır, "Kaybedersek dünyanın sonu değil, kazanırsak da şampiyonluğu tescillemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    BALAN ORDU'DA

    3. Lig 2. Grup ekibi Yeni , teknik direktörlüğe Tire'den ayrılan Nihat Balan'ı getirdi. Tire yönetimi ise takımı, altyapıda görev yapan Adnan Buber'e emanet etti.

    GÜLLER AFYON'DA

    Serhat ?Gülpınar'la yollarını ayıran Afjet Afyonspor, Serhat Güller ile anlaşma sağladı. 50 yaşındaki teknik adam son olarak Pendikspor'da görev yapmıştı.

    ALTAY CEZA ALDI

    Altay, eski futbolculardan Mehmet Budak ve Fırat Sezer'e olan borçları nedeniyle transfer yasağı aldı. 239 bin TL'lik borcun, devreye kadar artabileceğı bildirildi.

    1. 15.11.2018
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