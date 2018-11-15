Manisaspor galibiyete inanıyor
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    galibiyete inanıyor

    Manisaspor galibiyete inanıyor

    2'nci Lig 'ta cumartesi günü Ege derbisinde üst sıraları hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek galibiyete odaklandı.

    Sıralamada eksi 4 puanla sonuncu durumda olan 'da teknik direktör Kazım Akgün, kurtuluş mücadelesi verdiklerini belirtti. Akgün, "Taraftarımız bize inanmaya ve takımı desteklemeye devam etsin.

    Kazandığımız, berabere kaldığımız ya da kaybettiğimiz maçlarda oyunun her alanına ortak olan bir Manisaspor var. İç ve dış sahada yenilgiyi kabullenmeyen bir görüntü ortaya koyuyoruz Sıralamadaki yerimizin önemi olmadan tehlikeli bir takım haline geldik. Bodrumspor maçında da aynı görüntüyü yansıtacağız. Ben takımıma inanıyorum, istediğimizi alacak potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı.

    1. 15.11.2018 11:59
    2. Güncelleme: 15.11.2018 12:00
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