Manisaspor galibiyete inanıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Ege derbisinde üst sıraları hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk edecek Manisaspor galibiyete odaklandı.
Sıralamada eksi 4 puanla sonuncu durumda olan Manisaspor'da teknik direktör Kazım Akgün, kurtuluş mücadelesi verdiklerini belirtti. Akgün, "Taraftarımız bize inanmaya ve takımı desteklemeye devam etsin.
Kazandığımız, berabere kaldığımız ya da kaybettiğimiz maçlarda oyunun her alanına ortak olan bir Manisaspor var. İç ve dış sahada yenilgiyi kabullenmeyen bir görüntü ortaya koyuyoruz Sıralamadaki yerimizin önemi olmadan tehlikeli bir takım haline geldik. Bodrumspor maçında da aynı görüntüyü yansıtacağız. Ben takımıma inanıyorum, istediğimizi alacak potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı.
- 15.11.2018 11:59
- Güncelleme: 15.11.2018 12:00
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‘G.Saray varken sırtımız sağlam
Toplam 1
Yorum
Fb Serkan Oğuz abimizi oyuncu döneminden sonra hiç bir yerde başarısını göremedik üzülüyoruz.
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Tek büyük var!
Toplam 3
Yorum
EŞREF YILMAZ M.ALİ YILMAZ Trabzonda kongreye resmini gönderip kendisi İSTANBUL da otururken BŞK seçildiği zamanlarda da yapabilseydi sayın ALİ KEMAL bey
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Tek büyük var!
Toplam 3
Yorum
baksoy Bir senin oynadığın oyunu düşünüyorum bir de Burağın ; bir senin kulübe saygını düşünüyorum bir de BURAĞIN kulüp neden bu durumda bundan ?
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