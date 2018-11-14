TFF 2. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da ligin başından bu yana devam eden kötü gidişatın yankıları sürüyor. Bandırmaspor Genel Kaptanı Kayhan İpek, önlerindeki 5 maçta 10 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Bu hafta deplasmanda oynanacak Darıca Gençlerbirliği maçı öncesinde Kulüp Başkanı Göksel Karlahan ve Genel Kaptan Kayhan İpek açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin önümüzdeki 5 maçta 10 puan alarak Bandırmaspor'u içinde bulunduğu düşme hattından kurtarmak olduğunu dile getiren İpek, "Bu yıl Bandırmaspor yıllardan beri alışmış olduğu puan ve yerde değil. Tabi buna bir çok sebep var. Biz Bandırmaspor'u zor günlerinde alarak bir yerlere getirebilmek için ne kadar çok çaba sarf etsek de istediğimiz sonuçları alamadık. Her ne kadar şehrimizce desteklenmemiş olsak da, yaptığımız transferlerde eleştirilsek de ancak bu ligin ikinci periyodu da var. Bandırmaspor baktığınızda ligin sonlarında ama sosyal medyada küme düşmüş şeklinde bir hava var. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz hoca değişikliğinin ardından takımımızda bir futbol anlayışı ve değişikliği var. Daha iyi pas yapabilen, daha iyi oynayabilen ancak son vuruşları iyi yapamayarak sonuca gidemeyen bir takımımız var. Tabii bununla ilgili tedbirleri şimdiden devre arasında neler yapabiliriz diyerek almayı planlıyoruz. Bandırmaspor'un şanlı tarihinde hiçbir zaman takımı küme düşüren yönetim olarak girmeyeceğiz. Hiçbir zaman o isimle anılmayacağız. Bunu tüm taraftarların bilmesini istiyoruz. Yönetimimizde konuşulanların dışarıda konuşulması nedeniyle adeta gölgemizden korkar olduk. Burada Başkanımız ve 14 arkadaşımızla birlikte iyi şeyler yapmak için istiyoruz. Ama maalesef şehrimizde bu işe köstek olmak isteyen insanlar var. Biz illa ki bu işi iyi yaparız demiyoruz" dedi.

Genel Kaptan İpek, bu haftaki maç öncesinde cezalı oyuncularının bulunmadığını vurgulayarak, "Yönetim ve takım olarak hedefimiz önümüzdeki 5 maçta 10 puan almak. Bizim bu kadromuz 10 puanı almaya elverişli. Ama bir uğursuzluk, şanssızlık aldı başını gidiyor. O nedenle bugün sabah antrenmanımızdan önce Edincik Mezbahamızda bir kurban kesimimiz oldu. Bu haftaki maçımızda cezalı arkadaşımız yok. İbrahim Demirbağ'ın sakatlığı devam ediyor. Kalecimiz Ramazan Evren Üstündağ çenesindeki kırık nedeniyle sakat. İbrahim Ak ise muhtemelen sezonu kapattı kalp ritimlerindeki düzensizlikten ötürü. Ama umuyoruz ki önümüzdeki sezonda Bandırmaspor'a faydalı bir şekilde sahalara yeniden döner. Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Cuma günü İstanbul'a hareket edeceğiz. Cumartesi günü de maalesef bunu söylemek kolay değil ama ligdeki ikinci galibiyetimizi almak istiyoruz. 3 puanlı sistemde her şey değişebilir" diye konuştu.

Başkan Göksel Karlahan ise geçtiğimiz günlerde bazı yerel basın organlarında çıkan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.