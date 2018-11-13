Amedspor'da teknik direktör Küçükbayrak istifa etti
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Amedspor'da Küçükbayrak istifa etti

    Amedspor'da teknik direktör Küçükbayrak istifa etti

    2'nci Lig 'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde son 2 ayda çok yıprandığını belirten Sertaç Küçükbayrak, istifa etti

    Sezon başında takımın içerisinde bulunduğu maddi kriz nedeniyle istedikleri transferleri yapamadıklarını ve bu nedenle de taraftarların ligde istediği ve arzuladığı başarıdan uzak bir tablo sergilediklerini söyleyen Küçükbayrak, " başarı parayla olur. Paran yoksa başarılı da olamazsınız. Geçen ay yapılan kongreye kadar kimse doğru dürüst para bile alamadı. Gün geldi kulüpte yemek bile çıkmadı. Bunlar ister istemez futbolcuya, hatta maçlarda skora bile yansıyor. Açıkçası kadromuz da yetersizdi. O süre zarfında da çok yıprandık. Hepimiz yıprandık ve takımdan ayrılmanın, kulübün önünü açmanın doğru olduğunu düşünerek istifa ettik. Amaedspor'a ligde kalan maçlar için başarılar diliyorum" dedi.

    arayışlarına başlayan Amed Sportif Faaliyetler Kulüp yönetiminin hafta içerisinde takımın başına yeni bir hoca getirmesi bekleniyor.

    1. 13.11.2018 14:45
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