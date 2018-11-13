Amedspor'da teknik direktör Küçükbayrak istifa etti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde son 2 ayda çok yıprandığını belirten teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, istifa etti
Sezon başında takımın içerisinde bulunduğu maddi kriz nedeniyle istedikleri transferleri yapamadıklarını ve bu nedenle de taraftarların ligde istediği ve arzuladığı başarıdan uzak bir tablo sergilediklerini söyleyen Küçükbayrak, "Futbolda başarı parayla olur. Paran yoksa başarılı da olamazsınız. Geçen ay yapılan kongreye kadar kimse doğru dürüst para bile alamadı. Gün geldi kulüpte yemek bile çıkmadı. Bunlar ister istemez futbolcuya, hatta maçlarda skora bile yansıyor. Açıkçası kadromuz da yetersizdi. O süre zarfında da çok yıprandık. Hepimiz yıprandık ve takımdan ayrılmanın, kulübün önünü açmanın doğru olduğunu düşünerek istifa ettik. Amaedspor'a ligde kalan maçlar için başarılar diliyorum" dedi.
Teknik direktör arayışlarına başlayan Amed Sportif Faaliyetler Kulüp yönetiminin hafta içerisinde takımın başına yeni bir hoca getirmesi bekleniyor.
- 13.11.2018 14:45
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Amedspor'da teknik direktör Küçükbayrak istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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