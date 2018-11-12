Süleyman Caner’den istifa açıklaması
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’den istifa açıklaması

    Süleyman Caner’den istifa açıklaması

    ’un Başkanı Av. , maç sonucu istifa edeceğine yönelik sözlerinin duygusallıkla söylediğini ve görevinin başında olduğunu açıkladı

    2. Lig'de 'a 3-0 mağlup olan 'un Başkanı Av. , maç sonucu istifa edeceğine yönelik sözlerinin duygusallıkla söylediğini ve görevinin başında olduğunu açıkladı.

    Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, hafta sonu Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanan Kahramanmaraş maçında rakibine 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası istifa edeceğine yönelik söylemlerin duygusallıkla yapıldığını ifade eden Caner, "Maç sonrasında yapmış olduğum istifa açıklamasının ardından bürokratların, yönetimdeki arkadaşların, taraftarların ortak görüşü görevde kalmamdan yana. Dünkü söylem duygusallıkla yapılmış bir açıklamaydı. Ben bu geminin kaptanıyım. Gemiyi bırakıp gitmem, toparlanacağız" ifadelerine yer verdi.

    1. 12.11.2018 13:25
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