Süleyman Caner’den istifa açıklaması
Zonguldak Kömürspor’un Başkanı Av. Süleyman Caner, maç sonucu istifa edeceğine yönelik sözlerinin duygusallıkla söylediğini ve görevinin başında olduğunu açıkladı
Spor Toto 2. Lig'de Kahramanmaraş'a 3-0 mağlup olan Zonguldak Kömürspor'un Başkanı Av. Süleyman Caner, maç sonucu istifa edeceğine yönelik sözlerinin duygusallıkla söylediğini ve görevinin başında olduğunu açıkladı.
Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor, hafta sonu Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanan Kahramanmaraş maçında rakibine 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası istifa edeceğine yönelik söylemlerin duygusallıkla yapıldığını ifade eden Caner, "Maç sonrasında yapmış olduğum istifa açıklamasının ardından bürokratların, yönetimdeki arkadaşların, taraftarların ortak görüşü görevde kalmamdan yana. Dünkü söylem duygusallıkla yapılmış bir açıklamaydı. Ben bu geminin kaptanıyım. Gemiyi bırakıp gitmem, toparlanacağız" ifadelerine yer verdi.
- 12.11.2018 13:25
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
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acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
Toplam 1
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şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
Süleyman Caner’den istifa açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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