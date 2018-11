Devrim: "Bizim en büyük rakibimiz kendimiz"

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Levent Devrim, Tokatspor maçında aldıkları farklı galibiyeti değerlendirirken, bu hafta sonunda deplasmanda karşılaşacakları Menemen Belediyespor maçıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Tokatspor maçına iyi başladıklarını söyleyerek, sözlerine başlayan teknik direktör Levent Devrim, "Golü de bulduk. İlk yarının son 15-20 dakikasında oyun disiplininden koptuk. Futbol kesinlikle hafife gelmez. Futbol ciddi bir iştir. Oyun disiplininden koptuğunuz zaman top size cezayı keser. Nitekim kesildi. Rakibimizin üstümüze gelme gibi bir düşüncesi zaten yoktu ama biz getirdik. Devre arasında yaptığımız uyarılardan sonra toparlandık. Biraz daha ciddi baktığımız zaman, biraz daha pas yaptığımız zaman, biraz daha kenarlara oynadığımız zaman biraz daha rakip arka koşularını yaptığımız zaman skoru bulabiliyoruz. Maçı 5-1 farklı kazandık. Özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun varda sahada. Yolumuza devam ediyoruz ama dediğim gibi bu maçtan mental olarak çok ders çıkartmamız gereken şeyler var. Bizim en büyük rakibimiz kendimiz. Dolayısıyla bu hatalardan ders çıkarıp bundan sonra bu tarz görüntüyü görmek istemiyoruz. Ben zaten maçın devre arasında işin hiç tekniğine girmeden sadece ve sadece bu uyarıları yaptım. Futbolcularımız maçın ikinci yarısında dediğim gibi zaten bir karakter gösterdiler. Kendileri gibi oynadıkları zaman, kendi anlayışlarını sahaya yansıttıkları zaman bir sıkıntımız olmuyor. Futbolcularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Çok zor bir ligde oynadıklarını ve her takımın puan kayıpları yaşayacağını ifade eden teknik direktör Levent Devrim, "Puan kayıpları her yerde olacak çünkü çok zor bir lig oynuyoruz. Biz Etimesgut Belediyespor'a deplasmanda mağlup olmuştuk. Orada gerçekten çok kötü bir zemin var. Suni çim var ama suni çimin en kötüsü var. Biz aslında Menemen Belediyespor'un veya diğer rakiplerimizin ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Biz maç maç bakıyoruz. Bizim için en önemli maç Tokat maçıydı. Şimdi en önemli maç Menemen Belediyespor maçı oldu. Menemen Belediyespor maçından sonra da en önemli maç bizim için Tuzlaspor maçı olacak. Bir deplasman maçı oynayacağız. Ben her zaman söylüyorum. Rakip kim olursa olsun, hangi sahada olursa olsun kendi anlayışımızla sahada oluyoruz. Biz zaten kendi yaptıklarımızı gerçekleştirirsek her takımla her yerde mücadele edecek durumdayız. Bakıldığı zaman liderle oynayacağız gibi görünüyor ama biz sadece yapacaklarımıza ve felsefemize konsantre oluyoruz" diye konuştu.