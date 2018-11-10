Spor Toto 1.Lig'in 12. haftasında Altay ile karşılaşacak Adana Demirspor, dün yaptığı antrenmanla Adana'daki çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Kage katılmazken, İsmail Konuk takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü. Adana Demirspor bugün sabah 09.30 uçağıyla İzmir'e hareket edecek ve ter antrenmanını İzmir'de gerçekleştirecek.



MORALLİ GİRMELİYİZ



Adana'daki son çalışmanın ardından konuşan Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Geçen hafta Afyon karşısında zor bir maç çıkardık. Takımda biraz da kupa yorgunluğu vardı ama kazanmasını bildik. Bu hafta Altay ile zor bir maç daha yapacağız. Ligde her takım kuvvetli. Afyon galibiyetinin bir anlamı olması için Altay'ı da yenmeliyiz. Kazanmaya gidiyoruz. Milli araya moralli girmeliyiz" dedi.



MANİSA 6'DA 6 PEŞİNDE



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Manisa BB, Tokat'ı ağırlıyor. Manisa rakibini yenerek iç sahada üst üste 6. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Levent Devrim, "Tokatspor'un son sırada olması bu maçın kolay geçeceği anlamına gelmez" dedi.