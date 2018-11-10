Altay'ı yeneceğiz! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    'ı yeneceğiz!

    Altay'ı yeneceğiz!

    Demir’in hocası , “Afyon galibiyetinin bir anlamı olması için ’ı da yenmeliyiz. Kazanmaya gidiyoruz” diye konuştu

    Spor Toto 1.Lig'in 12. haftasında ile karşılaşacak , dün yaptığı antrenmanla 'daki çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Kage katılmazken, İsmail Konuk takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü. Adana Demirspor bugün sabah 09.30 uçağıyla 'e hareket edecek ve ter antrenmanını İzmir'de gerçekleştirecek.

    MORALLİ GİRMELİYİZ


    Adana'daki son çalışmanın ardından konuşan Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Geçen hafta Afyon karşısında zor bir maç çıkardık. Takımda biraz da kupa yorgunluğu vardı ama kazanmasını bildik. Bu hafta Altay ile zor bir maç daha yapacağız. Ligde her takım kuvvetli. Afyon galibiyetinin bir anlamı olması için Altay'ı da yenmeliyiz. Kazanmaya gidiyoruz. Milli araya moralli girmeliyiz" dedi.

    MANİSA 6'DA 6 PEŞİNDE

    2. Lig 'ta Manisa BB, Tokat'ı ağırlıyor. Manisa rakibini yenerek iç sahada üst üste 6. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Levent Devrim, "Tokatspor'un son sırada olması bu maçın kolay geçeceği anlamına gelmez" dedi.

    1. 10.11.2018
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