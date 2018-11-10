Altay'ı yeneceğiz!
Adana Demir’in hocası Hakan Kutlu, “Afyon galibiyetinin bir anlamı olması için Altay’ı da yenmeliyiz. Kazanmaya gidiyoruz” diye konuştu
Spor Toto 1.Lig'in 12. haftasında Altay ile karşılaşacak Adana Demirspor, dün yaptığı antrenmanla Adana'daki çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Kage katılmazken, İsmail Konuk takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü. Adana Demirspor bugün sabah 09.30 uçağıyla İzmir'e hareket edecek ve ter antrenmanını İzmir'de gerçekleştirecek.
MORALLİ GİRMELİYİZ
Adana'daki son çalışmanın ardından konuşan Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Geçen hafta Afyon karşısında zor bir maç çıkardık. Takımda biraz da kupa yorgunluğu vardı ama kazanmasını bildik. Bu hafta Altay ile zor bir maç daha yapacağız. Ligde her takım kuvvetli. Afyon galibiyetinin bir anlamı olması için Altay'ı da yenmeliyiz. Kazanmaya gidiyoruz. Milli araya moralli girmeliyiz" dedi.
MANİSA 6'DA 6 PEŞİNDE
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Manisa BB, Tokat'ı ağırlıyor. Manisa rakibini yenerek iç sahada üst üste 6. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Levent Devrim, "Tokatspor'un son sırada olması bu maçın kolay geçeceği anlamına gelmez" dedi.
- 10.11.2018
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sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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