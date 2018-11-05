Utaş Uşakspor gönül aldı
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    06 Kasım 2018, Salı
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    gönül aldı

    <a href="/index/utas-usakspor?id=c97521a3-2c9a-45cc-a54f-5cfb393b96e7" class="" rel="tag">Utaş Uşakspor</a> gönül aldı

    , iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini 'u 3-0 yenerek alırken taraftarıyla arasındaki buzları eritti.

    2'nci Lig 'ta yoluna namağlup devam etmesine rağmen 6 beraberlikle zirve hedefini ıskalayan , iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini 'u 3-0 yenerek alırken taraftarıyla arasındaki buzları eritti.

    Grupta 11 haftada 21 puanla 4'üncü sıraya tırmanan kırmızı-siyahlılarda taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda istifaya davet ettikleri teknik direktör 'yı bağırlarına bastı. Geçen sezon 'u şampiyon yapan Şapçı, maç sonrası, "İmparator " tezahüratlarıyla tribüne çağrıldı.

    Grupta bu hafta Bodrumspor deplasmanına çıkacak Uşak, dış sahadaki 3 maçlık beraberlik zincirini kırmaya çalışacak.

    1. 5.11.2018 15:10
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