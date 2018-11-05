Utaş Uşakspor gönül aldı
Utaş Uşakspor, iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini Gaziantepspor'u 3-0 yenerek alırken taraftarıyla arasındaki buzları eritti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yoluna namağlup devam etmesine rağmen 6 beraberlikle zirve hedefini ıskalayan Utaş Uşakspor, iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini Gaziantepspor'u 3-0 yenerek alırken taraftarıyla arasındaki buzları eritti.
Grupta 11 haftada 21 puanla 4'üncü sıraya tırmanan kırmızı-siyahlılarda taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda istifaya davet ettikleri teknik direktör Hakan Şapçı'yı bağırlarına bastı. Geçen sezon Utaş Uşakspor'u şampiyon yapan Şapçı, maç sonrası, "İmparator Hakan Şapçı" tezahüratlarıyla tribüne çağrıldı.
Grupta bu hafta Bodrumspor deplasmanına çıkacak Uşak, dış sahadaki 3 maçlık beraberlik zincirini kırmaya çalışacak.
- 5.11.2018 15:10
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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