Manisa'nın gurbet kabusu bitmedi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçı da kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda ise 6 maçta yalnız 1 kez gülebildi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçı da kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda ise 6 maçta yalnız 1 kez gülebildi, zirvenin uzağında kaldı.
Dış sahada son olarak Darıca Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kalan Manisa temsilcisi, gurbette toplam 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lider Menemen Belediyespor'un 5 puan gerisinde 3. sırada yer alan Manisa BŞB'de teknik direktör Levent Devrim, "Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Birçok net pozisyonu harcadık. Golü bulsak maç farklı biterdi" dedi.
- 5.11.2018 15:12
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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