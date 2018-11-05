TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçı da kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda ise 6 maçta yalnız 1 kez gülebildi, zirvenin uzağında kaldı.

Dış sahada son olarak Darıca Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kalan Manisa temsilcisi, gurbette toplam 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lider Menemen Belediyespor'un 5 puan gerisinde 3. sırada yer alan Manisa BŞB'de teknik direktör Levent Devrim, "Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Birçok net pozisyonu harcadık. Golü bulsak maç farklı biterdi" dedi.