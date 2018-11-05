Manisa'nın gurbet kabusu bitmedi
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'nın gurbet kabusu bitmedi

    Manisa'nın gurbet kabusu bitmedi

    2'nci Grup'ta bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçı da kazanan , deplasmanda ise 6 maçta yalnız 1 kez gülebildi

    2'nci Grup'ta bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçı da kazanan , deplasmanda ise 6 maçta yalnız 1 kez gülebildi, zirvenin uzağında kaldı.

    Dış sahada son olarak 'yle 0-0 berabere kalan temsilcisi, gurbette toplam 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lider 'un 5 puan gerisinde 3. sırada yer alan Manisa BŞB'de teknik direktör Levent Devrim, "Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Birçok net pozisyonu harcadık. Golü bulsak maç farklı biterdi" dedi.

    1. 5.11.2018 15:12
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