Karşıyaka’dan görkemli kutlama
Türk sporunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka, kuruluşunun 106'ncı yıl dönümünü kutladı.
Futbolda geçen sezon düştüğü TFF 3'üncü Lig'de altyapı patentli kadrosu ve kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan yeşil kırmızılılarda binlerce taraftar, Karşıyaka Çarşısı'nda toplandı. Başkan Turgay Büyükkarcı, başkan vekili Gökhan Şensan, yöneticiler ve futbol takımının kaptanları Mustafa Aşan, Battal ve Cenk de taraftarla birlikte kutlamalara katıldı. Temelleri 1 Kasım 1912'de atılan Kaf-Kaf'ta taraftarlar kutlamaların startını saat 19.12'de meşaleler yakıp işaret fişekleri ve havai fişekler atarak verdi. Bu alandaki kutlamaların ardından kortej oluşturup Yalı Caddesi'ni trafiğe kapatan Karşıyakalılar, sevda yürüyüşü adını verdikleri organizasyonla ihalesi 2 kez iptal edilip yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı'nın inşaat alanına kadar yürüdü. Stat çevresindeki bariyerleri aşan taraftarlar, kutlamalara statta meşaleler yakıp Karşıyaka tezahüratları yaparak devam etti.
- 1.11.2018 21:58
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
bjk 1903 tam tersi küme düşürmekten kurtardı çogu takımı genelde yılmaz hoca hep küme hattındaki takımları aldı ligde tuttu
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET FENERBAHÇE'Yİ YÖNETENLER YENİLENMEYİ=KADROLAŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLAR; SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM AF DEDİN KAYBETTİN.
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Yılmaz Vural: "Fenerbahçe'den teklif alırsam..."
Toplam 14
Yorum
MEHMET SAYIN YILMAZ VURAL HOCAM; İŞTE O BAHSETTİĞİN AF OLAYINDAN DOLAYI SENİ FENERBAHÇE'YE GETİRMEZLER.
Karşıyaka’dan görkemli kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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