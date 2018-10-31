Mustafa Dalcı: "Genç'leri Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz"
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Mustafa Dalcı: "Genç'leri Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz"

    Mustafa Dalcı: "Genç'leri Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz"

    Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, 'un saygıyı sonuna kadar hak ettiğini aktararak, genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak için mücadele ettiklerini ifade etti

    , 4. Tur maçında karşılaştığı 'a 2-0'lık skorla mağlup olarak, turnuvaya veda etti.

    Mücadelenin ardından Bugsaş Spor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu. Dalcı, Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunu ve saygıyı sonuna kadar hak ettiğini belirterek, "Öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Büyük bir takım saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Biz de sahada gereken saygıyı gösterdik. Bundan sonraki maçlarda Trabzonspor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

    "GENÇ OYUNCULARI TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"
    Deneyimli çalıştırıcı, genç oyunculara sahip olduklarının altını çizerek, "Daha çok olarak 21 yaş gibi bir oyuncu topluluğumuz var. Kadro planlamasını yaparken, uzun vadeli bir planlama ile bu işin içerisine girdik. 1998 ve 1999 doğumlu oyuncularımızı bu ligde değişerek ve gelişerek Türk futboluna kazandırarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim bir oyun felsefemiz, oyun anlayışımız bir sistemimiz var. Rakip kim olursa olsun biz futbolun doğrularını yapmak adına bu eyleme başladık. Bugün de futbolu çirkinleştirmeden futbolun doğrularını sahada elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bu anlamda oyuncularımdan memnunum. Tabii bizim için gerçek olan bir şey var biz Türkiye 2. liginde bu gurupta önce bu ligde kalabilmek. Daha sonra da bu genç oyuncularımızı Türk futboluna kazandırmak adına mücadele ediyoruz. Tabii bu uzun vadeli bir planlama. Bugsaş Spor Kulübünü Türk futbolunda saygın bir yere getirmek" ifadelerine yer verdi.

    1. 31.10.2018 16:46
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