Mustafa Dalcı: "Genç'leri Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz"
Bugsaş Spor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trabzonspor'un saygıyı sonuna kadar hak ettiğini aktararak, genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak için mücadele ettiklerini ifade etti
Bugsaş Spor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0'lık skorla mağlup olarak, turnuvaya veda etti.
Mücadelenin ardından Bugsaş Spor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu. Dalcı, Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunu ve saygıyı sonuna kadar hak ettiğini belirterek, "Öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Büyük bir takım saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Biz de sahada gereken saygıyı gösterdik. Bundan sonraki maçlarda Trabzonspor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
"GENÇ OYUNCULARI TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"
Deneyimli çalıştırıcı, genç oyunculara sahip olduklarının altını çizerek, "Daha çok olarak 21 yaş gibi bir oyuncu topluluğumuz var. Kadro planlamasını yaparken, uzun vadeli bir planlama ile bu işin içerisine girdik. 1998 ve 1999 doğumlu oyuncularımızı bu ligde değişerek ve gelişerek Türk futboluna kazandırarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim bir oyun felsefemiz, oyun anlayışımız bir sistemimiz var. Rakip kim olursa olsun biz futbolun doğrularını yapmak adına bu eyleme başladık. Bugün de futbolu çirkinleştirmeden futbolun doğrularını sahada elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bu anlamda oyuncularımdan memnunum. Tabii bizim için gerçek olan bir şey var biz Türkiye 2. liginde bu gurupta önce bu ligde kalabilmek. Daha sonra da bu genç oyuncularımızı Türk futboluna kazandırmak adına mücadele ediyoruz. Tabii bu uzun vadeli bir planlama. Bugsaş Spor Kulübünü Türk futbolunda saygın bir yere getirmek" ifadelerine yer verdi.
- 31.10.2018 16:46
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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