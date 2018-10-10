TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu kuruluşunun 95’inci yılını kutluyor. 
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    95 yaşında

    Tarsus İdman Yurdu 95 yaşında

    2’nci Lig 'ta mücadele eden kuruluşunun 95’inci yılını kutluyor.

    Kurulduğu 1923 yılından bu yana yeşil sahalarda, profesyonel liglerinin çeşitli kategorilerinde ilçeyi temsil eden 'nun kuruluşu nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Program kapsamında ilk etkinlik Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşti. Törene Başkan Yardımcısı Ali Bağrık, kulüp başkanı Eyüphan Eyüboğlu, Özcan Kızıltan, teknik kadroları ve futbolcuları katıldı.

    Törende, başkan Eyüboğlu, teknik direktör Kızıltan, takım kaptanı Nurullah ve alt yapı futbolcuları Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı seslendirildi.

    Burada konuşan Eyüboğlu, kulübün Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu belirterek, "Bu güne kadar kulübümüze hizmet eden kulüp başkanlarına, teknik adamlara, futbolculara ve kulübün her kademesinde görev alan kilere minnet ve saygı duyuyoruz. Hayatta olmayıp aramızdan ayrılanlara Allah'tan Rahmet, yaşamını sürdürenlere sağlıklı yaşamlar diliyoruz. Türkiye liglerinin en köklü kulüplerinden olan takımımız inşallah daha iyi yerlerde olur, bizler takımızı buralara getiren kurucularımızı unutmadan bize destek veren belediye başkanımıza ve geçmişte destek veren belediye başkanlarımıza ve herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

    1. 10.10.2018 11:01
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