Samsunspor seri peşinde
Suat Çakır: “Seriye devam etmek istiyoruz” dedi
Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Eyüpspor, Ankara Demirspor ve son olarak İnegölspor galibiyetleri ile önemli bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı hafta sonu evimizde oynayacağımız Gaziantepspor ile devam ettirmek istiyoruz" dedi.
Basın Sözcüsü Suat Çakır yaptığı açıklamada, "Hafta sonu İnegölspor'u güzel bir oyunla mağlup etmesini bildik. Sancaktepe Belediyespor mağlubiyetinden sonra Eyüpspor, Ankara Demirspor ve son olarak İnegölspor galibiyetleri ile önemli bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı hafta sonu evimizde oynayacağımız Gaziantepspor ile devam ettirmek istiyoruz. Yakaladığımız bu galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyoruz. Takımımız her maça galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Hedefimiz sezon başında olduğu gibi şampiyonluk" diye konuştu.
"Misafir olduğumuz bu ligde kalıcı olmak istemiyoruz" ifadesini kullanan Çakır, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Onun için de galibiyet serilerine devam etmeliyiz. Cumartesi günü kendi evimizde oynayacağımız Gaziantepspor maçını da kazanarak galibiyet serisine devam edeceğiz. Bunu başarabilecek gücümüz var. Takımımızda şu anda moraller üst seviyede. Taraftarımız bizi Gaziantepspor maçında da yalnız bırakmayarak stattaki yerini alacaktır. Onların desteği ve itici gücü ile inşallah Gaziantepspor maçından da galip gelerek serimizi devam ettirmek istiyoruz."
- 10.10.2018 14:15
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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