Suat Çakır: “Seriye devam etmek istiyoruz” dedi
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Samsunspor seri peşinde

    Samsunspor seri peşinde

    Suat Çakır: “Seriye devam etmek istiyoruz” dedi

    Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Eyüpspor, ve son olarak İnegölspor galibiyetleri ile önemli bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı hafta sonu evimizde oynayacağımız ile devam ettirmek istiyoruz" dedi.

    Basın Sözcüsü Suat Çakır yaptığı açıklamada, "Hafta sonu İnegölspor'u güzel bir oyunla mağlup etmesini bildik. Sancaktepe Belediyespor mağlubiyetinden sonra Eyüpspor, Ankara Demirspor ve son olarak İnegölspor galibiyetleri ile önemli bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı hafta sonu evimizde oynayacağımız Gaziantepspor ile devam ettirmek istiyoruz. Yakaladığımız bu galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyoruz. Takımımız her maça galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Hedefimiz sezon başında olduğu gibi şampiyonluk" diye konuştu.

    "Misafir olduğumuz bu ligde kalıcı olmak istemiyoruz" ifadesini kullanan Çakır, açıklamasını şöyle tamamladı:

    "Onun için de galibiyet serilerine devam etmeliyiz. Cumartesi günü kendi evimizde oynayacağımız Gaziantepspor maçını da kazanarak galibiyet serisine devam edeceğiz. Bunu başarabilecek gücümüz var. Takımımızda şu anda moraller üst seviyede. Taraftarımız bizi Gaziantepspor maçında da yalnız bırakmayarak stattaki yerini alacaktır. Onların desteği ve itici gücü ile inşallah Gaziantepspor maçından da galip gelerek serimizi devam ettirmek istiyoruz."

    1. 10.10.2018 14:15
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