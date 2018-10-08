Tokatspor’da Ahmet Kazım Ertem dönemi
Tokatspor, teknik direktörlük görevine Ahmet Kazım Ertem’i getirdi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor, teknik direktör Murat Yoldaş ile yollarını ayırdı. Teknik direktör Yoldaş'ın yerine göreve Ahmet Kazım Ertem getirildi.
Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokatspor'umuza hayırlı olsun. Ahmet Kazım Ertem hocamıza başarılar dileriz. İlk günkü aşk ile şimdi hep beraber yeniden Tokatspor aşkıyla" ifadelerini kullandı.
Tokatspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Kazım Ertem,TFF 3'üncü Lig'de Çarşambaspor, Çorumspor, Lüleburgazspor, Anadolu Üsküdarspor, Bafraspor, Kahramanmaraş Belediyespor ve Samsun Kadıköyspor, TFF 2'nci Lig'de ise Nazilli ve Niğde Belediyespor takımlarında görev aldı.
- 8.10.2018 20:14
-
TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
-
TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
-
Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
Tokatspor’da Ahmet Kazım Ertem dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.