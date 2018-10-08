Tokatspor’da Ahmet Kazım Ertem dönemi – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Tokatspor’da dönemi

    Tokatspor’da Ahmet Kazım Ertem dönemi

    Tokatspor, teknik direktörlük görevine ’i getirdi.

    2'nci Lig 'ta mücadele eden Tokatspor, Murat Yoldaş ile yollarını ayırdı. Teknik direktör Yoldaş'ın yerine göreve getirildi.

    Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokatspor'umuza hayırlı olsun. Ahmet Kazım Ertem hocamıza başarılar dileriz. İlk günkü aşk ile şimdi hep beraber yeniden Tokatspor aşkıyla" ifadelerini kullandı.

    Tokatspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Kazım Ertem,TFF 3'üncü Lig'de Çarşambaspor, Çorumspor, Lüleburgazspor, Anadolu Üsküdarspor, Bafraspor, Kahramanmaraş Belediyespor ve Kadıköyspor, TFF 2'nci Lig'de ise Nazilli ve Niğde Belediyespor takımlarında görev aldı.

    1. 8.10.2018 20:14
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