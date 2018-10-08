TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'a evinde 1-0 yenilerek 2 puanla sonuncu sıraya yerleşen ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fethiyespor'da isyan bayrağı çekildi. 
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'da Eriş'e tepki büyük

    2'nci Grup'ta 'a evinde 1-0 yenilerek 2 puanla sonuncu sıraya yerleşen ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan 'da isyan bayrağı çekildi.

    2'nci Grup'ta 'a evinde 1-0 yenilerek 2 puanla sonuncu sıraya yerleşen ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan 'da isyan bayrağı çekildi.

    Karşılaşmayı izleyen lacivert-beyazlı futbolseverler 90 dakika bitiminde teknik direktör 'e, "Git artık" diye tempo tutunca gerginlik çıktı. Levent Eriş ve taraftarlar arasında tartışma yaşanırken araya yöneticiler girdi. Emniyet mensupları da taraftarları stat dışına çıkardı. Futbolseverlerin tepkisi sosyal medyada da sürdü. Fethiyesporlular, sezon başında Eriş'in "Bugüne kadarki en iyi Fethiyespor kadrosunu kurduk" açıklamalarını hatırlatarak tecrübeli teknik adamı ve başkan Mustafa Ferizcan'ı sert dille eleştirdi.

    1. 8.10.2018 14:06
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