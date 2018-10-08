Fethiyespor'da Eriş'e tepki büyük
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'a evinde 1-0 yenilerek 2 puanla sonuncu sıraya yerleşen ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fethiyespor'da isyan bayrağı çekildi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'a evinde 1-0 yenilerek 2 puanla sonuncu sıraya yerleşen ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fethiyespor'da isyan bayrağı çekildi.
Karşılaşmayı izleyen lacivert-beyazlı futbolseverler 90 dakika bitiminde teknik direktör Levent Eriş'e, "Git artık" diye tempo tutunca gerginlik çıktı. Levent Eriş ve taraftarlar arasında tartışma yaşanırken araya yöneticiler girdi. Emniyet mensupları da taraftarları stat dışına çıkardı. Futbolseverlerin tepkisi sosyal medyada da sürdü. Fethiyesporlular, sezon başında Eriş'in "Bugüne kadarki en iyi Fethiyespor kadrosunu kurduk" açıklamalarını hatırlatarak tecrübeli teknik adamı ve başkan Mustafa Ferizcan'ı sert dille eleştirdi.
- 8.10.2018 14:06
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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