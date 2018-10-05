Manisa BŞB çıkış arıyor

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Oktay Taş'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Ev sahibi yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren Kürşat ve Cihan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Levent Devrim, Pendikspor'u yenecek güçte olduklarını belirterek, "Alınan art arda yenilgiler elbette bizi üzdü. Ancak mücadele anlamında bir sıkıntımız yok. Pendikspor karşısında kara bulutları yok edeceğiz" dedi.