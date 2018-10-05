Manisa BŞB çıkış arıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Etimesgut Belediyespor ve Tarsus İdman Yurdu'na yenilerek düşüşe geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde Pendikspor'la karşı karşıya gelecek.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Oktay Taş'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Ev sahibi yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren Kürşat ve Cihan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Levent Devrim, Pendikspor'u yenecek güçte olduklarını belirterek, "Alınan art arda yenilgiler elbette bizi üzdü. Ancak mücadele anlamında bir sıkıntımız yok. Pendikspor karşısında kara bulutları yok edeceğiz" dedi.
- 5.10.2018 11:38
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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