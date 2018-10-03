Manisa dibe vurdu – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    dibe vurdu

    Manisa dibe vurdu
    2. Lig'e düştükten sonra ve Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından eski futbolcularına olan ödeyemediği borçları yüzünden 9 puanı silinip dibe demir atan Manisaspor'da sular durulmuyor. Manisaspor'da 7 yöneticinin istifa etmesi camiayı üzdü.
    1. 3.10.2018
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