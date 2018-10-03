TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçından puan çıkaramayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. 
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Manisa Pendikspor'a hazırlanıyor

    2'nci Grup'ta son 2 maçından puan çıkaramayan , Pendikspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.

    2'nci Grup'ta son 2 maçından puan çıkaramayan , Pendikspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.

    Rakibini Cumartesi günü evinde ağırlayacak Manisa temsilcisinde teknik direktör Levent Devrim, şanssız mağlubiyetler aldıklarını ancak bir an önce kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi. Grupta Play-Off hattındaki Pendikspor'un 10, Manisa 'nin ise 7 puanı bulunuyor.

    1. 3.10.2018 13:51
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