Manisa BŞB Pendikspor'a hazırlanıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçından puan çıkaramayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçından puan çıkaramayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.
Rakibini Cumartesi günü evinde ağırlayacak Manisa temsilcisinde teknik direktör Levent Devrim, şanssız mağlubiyetler aldıklarını ancak bir an önce kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi. Grupta Play-Off hattındaki Pendikspor'un 10, Manisa BŞB'nin ise 7 puanı bulunuyor.
- 3.10.2018 13:51
-
Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
-
Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
Toplam 1
Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
-
Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
Manisa BŞB Pendikspor'a hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.