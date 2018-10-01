Manisaspor yönetiminde toplu istifa
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Manisaspor'un 7 yönetim kurulu üyesi görevinden istifa etti.
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Manisaspor'un 7 yönetim kurulu üyesi görevinden istifa etti.
Son yıllarda maddi sorunlar nedeniyle Süper Lig'den Spor Toto 2. Lig'e kadar düşen ve sezona da eski futbolcularına olan borçları nedeniyle eksi 6 puan cezasıyla başlayan Manisaspor'da 7 yönetim kurulu üyesi görevinden ayrıldığını bildirdi. Konuyla ilgili olarak Manisaspor 2. Başkanı Yunus Emre Şahin, yaptığı açıklamada, "Manisaspor yönetim kurulu üyeliğinden kendim dahil olmak üzere Hasan Ertekin, Tevfik Aslaner, Nurullah Aksöz, Murat Emgener, Halil Arslan ve Mithat Akın ayrılmış bulunmaktayız. Mevcut yönetimimize ve Manisaspor'umuza başarılar diliyor, kendilerine dışarıdan her türlü desteği sağlayamaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 1.10.2018 16:48
-
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
-
Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
-
Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
Manisaspor yönetiminde toplu istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.