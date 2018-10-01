Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Manisaspor'un 7 yönetim kurulu üyesi görevinden istifa etti.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    yönetiminde toplu istifa

    Manisaspor yönetiminde toplu istifa

    2. Lig ekiplerinden 'un 7 yönetim kurulu üyesi görevinden istifa etti.

    2. Lig ekiplerinden 'un 7 yönetim kurulu üyesi görevinden istifa etti.

    Son yıllarda maddi sorunlar nedeniyle 'den Spor Toto 2. Lig'e kadar düşen ve sezona da eski futbolcularına olan borçları nedeniyle eksi 6 puan cezasıyla başlayan Manisaspor'da 7 yönetim kurulu üyesi görevinden ayrıldığını bildirdi. Konuyla ilgili olarak Manisaspor 2. Başkanı Yunus Emre Şahin, yaptığı açıklamada, "Manisaspor yönetim kurulu üyeliğinden kendim dahil olmak üzere Hasan Ertekin, Tevfik Aslaner, Nurullah Aksöz, Murat Emgener, Halil Arslan ve Mithat Akın ayrılmış bulunmaktayız. Mevcut yönetimimize ve Manisaspor'umuza başarılar diliyor, kendilerine dışarıdan her türlü desteği sağlayamaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 1.10.2018 16:48
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