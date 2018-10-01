TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona hızlı bir giriş yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle sert fren yaptı. 
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Manisa kayıplarda

    Manisa BŞB kayıplarda

    2'nci Grup'ta sezona hızlı bir giriş yapan , son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle sert fren yaptı.

    2'nci Grup'ta sezona hızlı bir giriş yapan , son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle sert fren yaptı.

    Etimesgut Belediyespor'a 1-0 kaybederek ilk üzüntüsünü yaşayan yeşil-beyazlılar, deplasmanından da 3-1 yenik döndü. Geçen hafta içinde 'nda Keçiörengücü'ne boyun eğen Manisa , üst üste 3 resmi karşılaşmasında galibiyet göremedi. Bu sonuçla 7 puanda kalan Ege ekibi 5 hafta sonunda 8'inci sıraya kadar geriledi. Teknik direktör Levent Devrim üzgün olduklarını ancak toparlanma sürecine gireceklerini söyledi.

    1. 1.10.2018 12:06
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