Manisa BŞB kayıplarda
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona hızlı bir giriş yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle sert fren yaptı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona hızlı bir giriş yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle sert fren yaptı.
Etimesgut Belediyespor'a 1-0 kaybederek ilk üzüntüsünü yaşayan yeşil-beyazlılar, Tarsus İdman Yurdu deplasmanından da 3-1 yenik döndü. Geçen hafta içinde Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'ne boyun eğen Manisa BŞB, üst üste 3 resmi karşılaşmasında galibiyet göremedi. Bu sonuçla 7 puanda kalan Ege ekibi 5 hafta sonunda 8'inci sıraya kadar geriledi. Teknik direktör Levent Devrim üzgün olduklarını ancak toparlanma sürecine gireceklerini söyledi.
- 1.10.2018 12:06
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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