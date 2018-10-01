TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kendisi gibi düşme hattında yer alan Tokatspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Fethiyespor, ligde 5 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı. 
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    02 Ekim 2018, Salı
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    gülmeyi unuttu

    Fethiyespor gülmeyi unuttu

    Kendisi gibi düşme hattında yer alan Tokatspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan , ligde 5 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.

    2'nci Lig 'ta kendisi gibi düşme hattında yer alan Tokatspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan , ligde 5 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.

    Bu sezon yalnız 2 beraberlik elde eden lacivert-beyazlılar son sıradan çıkamadı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fethiyespor büyük hayal kırıklığı yaşarken, taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik direktör ve futbolcuları sert dille eleştirdi. Fethiyespor bu hafta 'u konuk edecek.

    1. 1.10.2018 12:00
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