Fethiyespor gülmeyi unuttu
Kendisi gibi düşme hattında yer alan Tokatspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Fethiyespor, ligde 5 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kendisi gibi düşme hattında yer alan Tokatspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Fethiyespor, ligde 5 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.
Bu sezon yalnız 2 beraberlik elde eden lacivert-beyazlılar son sıradan çıkamadı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fethiyespor büyük hayal kırıklığı yaşarken, taraftarlar sosyal medya üzerinden teknik direktör Levent Eriş ve futbolcuları sert dille eleştirdi. Fethiyespor bu hafta Menemen Belediyespor'u konuk edecek.
- 1.10.2018 12:00
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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