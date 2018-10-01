Bodrumspor'dan acı fren
Son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Niğde'de frene bastı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Niğde'de frene bastı. Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında yine deplasmanda 4-0 yendiği rakibine Özgür'ün kendi kalesine attığı golle bu kez 1-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, 3'üncü sıradan 6'ncılığa geriledi.
Teknik direktör Engin İpekoğlu, hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Bodrumspor bu hafta evinde Kastamonuspor 1966'yı konuk edecek.
- 1.10.2018 11:49
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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