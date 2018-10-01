TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Niğde'de frene bastı. Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında yine deplasmanda 4-0 yendiği rakibine Özgür'ün kendi kalesine attığı golle bu kez 1-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, 3'üncü sıradan 6'ncılığa geriledi.

Teknik direktör Engin İpekoğlu, hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Bodrumspor bu hafta evinde Kastamonuspor 1966'yı konuk edecek.