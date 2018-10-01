Son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Niğde'de frene bastı
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Bodrumspor'dan acı fren

    Bodrumspor'dan acı fren

    Son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan , 'de frene bastı

    2'nci Lig 'ta son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan , 'de frene bastı. Geçen hafta içinde 3'üncü tur maçında yine deplasmanda 4-0 yendiği rakibine Özgür'ün kendi kalesine attığı golle bu kez 1-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, 3'üncü sıradan 6'ncılığa geriledi.

    Teknik direktör , hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Bodrumspor bu hafta evinde Kastamonuspor 1966'yı konuk edecek.

    1. 1.10.2018 11:49
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