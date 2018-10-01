Amed Sportif’de sorunlar devam ediyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Utaş Uşakspor deplasmanında elde ettiği 1 puana sevindi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Utaş Uşakspor deplasmanında elde ettiği 1 puana sevindi.
Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Sertaç Küçükbayrak, deplasmanda oynadıkları karşılaşmaya ve içinde bulundukları maddi sorunlara yönelik bir açıklamada bulundu. Küçükbayrak, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumun iç açıcı olmadığını belirterek, "Personel 6 aydır maaş alamıyor. Futbolcu alacakları hakeza ödenemiyor. Geçen hafta futbolcular idmana çıkmadı, personel iş bırakma eyleminde bulundu. Gelecekte ne olacağını bilemiyoruz. Maddi koşullar bakımından grubumuzdaki takımlar arasında en kötüsü biziz diyebilirim. Tüm bunlara rağmen 5 maçta 7 puan aldık, kaybettiğimiz iki maçı 1-0'lık skorlarla kaybettik ve sadece 3 gol yemişiz. Uşak'ta da iyi mücadele ettik. Bu futbolcu grubu sahadaki mücadele ve özverileriyle takdiri hak ediyor" dedi.
- 1.10.2018 14:34
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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