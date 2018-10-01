TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Utaş Uşakspor deplasmanında elde ettiği 1 puana sevindi.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Amed Sportif’de sorunlar devam ediyor

    Amed Sportif’de sorunlar devam ediyor

    2. Grup takımlarından , deplasmanında elde ettiği 1 puana sevindi.

    2. Grup takımlarından , deplasmanında elde ettiği 1 puana sevindi.

    Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Sertaç Küçükbayrak, deplasmanda oynadıkları karşılaşmaya ve içinde bulundukları maddi sorunlara yönelik bir açıklamada bulundu. Küçükbayrak, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumun iç açıcı olmadığını belirterek, "Personel 6 aydır maaş alamıyor. Futbolcu alacakları hakeza ödenemiyor. Geçen hafta futbolcular idmana çıkmadı, personel iş bırakma eyleminde bulundu. Gelecekte ne olacağını bilemiyoruz. Maddi koşullar bakımından grubumuzdaki takımlar arasında en kötüsü biziz diyebilirim. Tüm bunlara rağmen 5 maçta 7 puan aldık, kaybettiğimiz iki maçı 1-0'lık skorlarla kaybettik ve sadece 3 gol yemişiz. Uşak'ta da iyi mücadele ettik. Bu futbolcu grubu sahadaki mücadele ve özverileriyle takdiri hak ediyor" dedi.

    1. 1.10.2018 14:34
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