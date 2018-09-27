İnegölspor'da Fatih Akyel dönemi
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarının formasını giyen teknik direktör Fatih Akyel ile anlaştı.
İnegölspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Kulübü Başkanı Eşref Güç, teknik direktör Fatih Akyel ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını söyledi.
Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyen Güç, şunları ifade etti:
"Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Fatih Akyel hocamızla temas kurduk. 1-2 gün görüştükten sonra, akşam yönetim kurulu kararıyla beraber anlaşma sağladık. Kendisine huzurlarınızda başarılar diliyorum. İnşallah taraftarların yüzünü güldürür. İnegölspor'un yüzünü güldürür. En önemlisi bizleri güldürür. Allah yolunu açık etsin. Biz kendisine tam yetkiyi verdik. Anlaşmamız sezon sonuna kadar ama inşallah uzun süreli çalışırız. Futbolda felsefenin şu olması gerekir. Hocaların 3-4 haftalık değil de uzun vadeli olması gerekiyor."
Fatih Akyel de İnegölspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "İnegöl büyük ve güzel bir camia. Yıllardır Türkiye liglerinde yeri olan, kariyeri olan, ismi olan bir camia. Başkanımızla dün oturduk, görüştük. Şartlarda anlaştık. Bugün de imzalar atılıyor. İnşallah hayırlı olur. Tabii ki birkaç yerde ufak tefek sıkıntılar var ki hoca değişmiş. Biz de bu sıkıntıların üstesinden gelip, İnegölspor takımını hak ettiği yerlere getirip, yukarılara doğru taşımaya geldik. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
- 27.9.2018 19:02
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Yıldırım Demirören: "Hiç olmadığı kadar hazırız"
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ Bunun yapacağı sunumdan ne olur ki.
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 3
Yorum
Alper Ne zaman avrupanın kölesi uşağı olursak işte o zaman bize verirler
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 3
Yorum
Alper Yanlışsa bence biz ağzımızla kuşta tutsak vermezler hiç girmemeliyiz adaletten tarafsizliktan bahseden avrupa önce kendine baksın zavallilar
İnegölspor'da Fatih Akyel dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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