Manisaspor yeni sayfa açacak
Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Manisaspor'da yeni teknik direktör Kazım Akgün, toparlanacaklarını söyledi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 maçını kaybedip eksi 6 puanla son sıraya demir atan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Altındağ Belediyespor'a 3-0 yenilerek elenen Manisaspor'da yeni teknik direktör Kazım Akgün, toparlanacaklarını söyledi.
A????ltındağ Belediyespor maçında sahada yer almayan Akgün, emek verdiği Manisaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bir insanın sevdası sana çok ihtiyacım var koş, gel derse hiç hesap kitap yapmadan koşarsın sevdana. Ben de öyle yaptım. Manisaspor'a koşarak geldim. Çok çalışıp çıkışa geçeceğiz" dedi.
- 26.9.2018 14:01
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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