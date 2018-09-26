Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Manisaspor'da yeni teknik direktör Kazım Akgün, toparlanacaklarını söyledi.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    yeni sayfa açacak

    'ndan elenen 'da yeni , toparlanacaklarını söyledi.

    2'nci Lig 'ta ilk 4 maçını kaybedip eksi 6 puanla son sıraya demir atan, 'nda ise Altındağ Belediyespor'a 3-0 yenilerek elenen 'da yeni , toparlanacaklarını söyledi.

    A????ltındağ Belediyespor maçında sahada yer almayan Akgün, emek verdiği Manisaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bir insanın sevdası sana çok ihtiyacım var koş, gel derse hiç hesap kitap yapmadan koşarsın sevdana. Ben de öyle yaptım. Manisaspor'a koşarak geldim. Çok çalışıp çıkışa geçeceğiz" dedi.

    1. 26.9.2018 14:01
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