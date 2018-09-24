Tokatspor gole hasret kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, 5 haftaya golsüz girerken 18 takımın olduğu ligde 17. sırada yer alıyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor deplasmanda başladığı ligde Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. İkinci hafta evinde ağırladığı
Tarsus İdman Yurdu takımına 2-0, Menemen Belediyespor takımına 1-0 yenilen Tokatspor, 4. haftada ise deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 yenildi. 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alan Tokatspor, kalesinde 5 gol görürken gol atma başarısı gösteremedi.
Tokatspor yönetimi taraftarın eleştirilerine karşı sosyal medya aracılığı ile açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tokatspor yönetimi olarak görevi devraldığımız günden bugüne kadar maddi manevi birçok zorluklarla karşılaştık. Tüm zorlukların kararlılıkla üstesinden geldik. Takımımız neredeyse yeninden kurduk. Şimdi lige yaşadığımız zorluklarından da üstesinden geleceğimizin inancını taşıyor, futbolcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Sevgili Tokatlılar güzel günlere beraber gideceğiz. Sadece sabır ve dualarınızı bekliyoruz."
- 24.9.2018 16:10
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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