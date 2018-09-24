TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta puanla tanışamayan ve lige 6 puan silme cezası ile başlayan Manisaspor’da Teknik Direktör Erkan Aslan ile yollar ayrıldı.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'da dönemi sona erdi

    Manisaspor'da Erkan Aslan dönemi sona erdi

    2. Lig 'ta oynadığı 4 maçta puanla tanışamayan ve lige 6 puan silme cezası ile başlayan ’da ile yollar ayrıldı.

    2. Lig 'ta mücadele eden 'da dönemi sona erdi. Manisaspor yönetimi ile Erkan Aslan arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yolları ayırma kararı alındığı açıklandı. Ayrıca Aslan'a da bugüne kadar kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

    Öte yandan 25 Eylül Salı günü 3. Eleme Turu'nda Altındağ Belediyespor ile 'da karşılaşacak olan Manisaspor'da takımın başında Kaleci Antrenörü Veysel Aturgil'in yer alacağı bildirildi.

    1. 24.9.2018 10:46
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