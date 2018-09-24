Manisaspor'da Erkan Aslan dönemi sona erdi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta puanla tanışamayan ve lige 6 puan silme cezası ile başlayan Manisaspor’da Teknik Direktör Erkan Aslan ile yollar ayrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisaspor'da Erkan Aslan dönemi sona erdi. Manisaspor yönetimi ile Teknik Direktör Erkan Aslan arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yolları ayırma kararı alındığı açıklandı. Ayrıca Aslan'a da bugüne kadar kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.
Öte yandan 25 Eylül Salı günü Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Altındağ Belediyespor ile Ankara'da karşılaşacak olan Manisaspor'da takımın başında Kaleci Antrenörü Veysel Aturgil'in yer alacağı bildirildi.
- 24.9.2018 10:46
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
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Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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