TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisaspor'da Erkan Aslan dönemi sona erdi. Manisaspor yönetimi ile Teknik Direktör Erkan Aslan arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yolları ayırma kararı alındığı açıklandı. Ayrıca Aslan'a da bugüne kadar kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Öte yandan 25 Eylül Salı günü Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Altındağ Belediyespor ile Ankara'da karşılaşacak olan Manisaspor'da takımın başında Kaleci Antrenörü Veysel Aturgil'in yer alacağı bildirildi.