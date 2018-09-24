

25 Eylül Salı günü Seyrantepe Spor Tesislerinde Samsunspor ile karşılaşacak olan yeşil kırmızılı ekipte, hazırlıklar start aldı. Kupa maçı hazırlıklarına Seyrantepe Spor Tesislerinde start veren Diyarbekirspor, Samsunspor'u mağlup edip, adını 4. Tura yazdırmak istiyor.

Diyarbekirspor'un Samsunspor ile yapacağı kupa maçını Ankara'dan B klasman hakemi Mustafa Gürel Uzuner yönetecek. Karşılaşmaya İzmir'den Mustafa Han ve Tekirdağ'dan Berkan Daban yardımcı hakem olarak atandı. Ankara'dan B klasman hakemi Burak Özcan'ın dördüncü hakemlik yapacağı müsabaka Saat 14:30'da başlayacak.