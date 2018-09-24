TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçına odaklandı.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    ’da kupa hazırlıkları

    Diyarbekirspor’da kupa hazırlıkları

    3. Lig 3. Grup takımlarından , 3. Tur maçına odaklandı.


    25 Eylül Salı günü ile karşılaşacak olan yeşil kırmızılı ekipte, hazırlıklar start aldı. Kupa maçı hazırlıklarına Seyrantepe Spor Tesislerinde start veren , Samsunspor'u mağlup edip, adını 4. Tura yazdırmak istiyor.

    Diyarbekirspor'un Samsunspor ile yapacağı kupa maçını 'dan B klasman hakemi Mustafa Gürel Uzuner yönetecek. Karşılaşmaya 'den Mustafa Han ve Tekirdağ'dan Berkan Daban yardımcı hakem olarak atandı. Ankara'dan B klasman hakemi Burak Özcan'ın dördüncü hakemlik yapacağı müsabaka Saat 14:30'da başlayacak.

    1. 24.9.2018 13:54
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