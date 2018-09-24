Diyarbekirspor’da kupa hazırlıkları
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçına odaklandı.
25 Eylül Salı günü Seyrantepe Spor Tesislerinde Samsunspor ile karşılaşacak olan yeşil kırmızılı ekipte, hazırlıklar start aldı. Kupa maçı hazırlıklarına Seyrantepe Spor Tesislerinde start veren Diyarbekirspor, Samsunspor'u mağlup edip, adını 4. Tura yazdırmak istiyor.
Diyarbekirspor'un Samsunspor ile yapacağı kupa maçını Ankara'dan B klasman hakemi Mustafa Gürel Uzuner yönetecek. Karşılaşmaya İzmir'den Mustafa Han ve Tekirdağ'dan Berkan Daban yardımcı hakem olarak atandı. Ankara'dan B klasman hakemi Burak Özcan'ın dördüncü hakemlik yapacağı müsabaka Saat 14:30'da başlayacak.
- 24.9.2018 13:54
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Diyarbekirspor’da kupa hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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