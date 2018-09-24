Amed Sportif’de büyük sevinç

Güçlü rakibini Mansur'un kaydettiği golle 1-0 mağlup eden yeşil kırmızılı beyazlı takımda, teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi. Küçükbayrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çok zorlu geçen karşılaşmanın heyecan dolu anlara sahne olduğunu belirtti.

Küçükbayrak, nefeslerin kesildiği maçın kader anlarında futbolcularının doğru anda, doğru müdahalede bulunduğunu kaydetti. Küçükbayrak, "Bu maçın oldukça zorlu geçeceğini tahmin ediyorduk ve düşüncemizde haklı çıktık. Gerçekten son günlerin en çekişmeli bir maçı oldu. Hem bizim için hem Haccetepespor için zorlu bir karşılaşmaydı. Kazandığımız maçı kaybedebilirdik ama futbolcularım doğru zamanda doğru işler yaparak, bize galibiyeti getirdiler. Bu nedenle tüm futbolcularımı yürekten kutluyorum. Kazanmamız gereken maçı 3 puanla tamamladığımız için çok mutluyuz. Elde ettiğimiz galibiyeti, öncelikle bizleri destekleyen taraftarlarımıza ve yüreği bizlerle olan herkese armağan ediyoruz" dedi.

Küçükbayrak, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı için idmanlara başladıklarını vurguladı. Küçükbayrak, "27 Eylül Perşembe günü Spor Toto 1. Lig takımlarından Balkesirspor Baltok ile deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladık. Tüm enerjimizi bu karşılaşmaya vereceğiz. Hedefimiz bu karşılaşmayı kazanıp, bir üst tura yükselmektir. İnşallah bu karşılaşmadan istediğimiz sonucu alır ve mutluluğumuzu ikiye katlarız" diye konuştu.

Küçükbayrak, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı hazırlıklarını Çarşamba günü tamamlayarak, kentten ayrılacaklarını sözlerine ekledi.

