Kasap borcu nedeniyle Manisaspor'un kupaları haczedildi – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Kasap borcu nedeniyle 'un kupaları haczedildi

    Kasap borcu nedeniyle <a href="/index/manisaspor?id=c03f39fa-4173-41c1-8307-02ff340a4cd0" class="" rel="tag">Manisaspor</a>'un kupaları haczedildi

    'un kentteki bir kasaba borcuna karşılık kupalarının haczedildiği bildirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, uzun zamandır mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçildiği, önceki yönetimlerden kalan yükü nedeniyle sorunlar yaşandığı belirtildi.

    Açıklamada, eski başkan döneminde bir kasaba olan borcun ödenmediği aktarılarak şunlar kaydedildi:

    "Kulübümüzün eski başkanı döneminde et ürünlerinin alındığı bir kasaba, 161 bin lira alacağına karşılık hiçbir ödeme yapılmazken, esnaf da alacaklarına karşılık kulübümüze icra göndermiştir. Bu doğrultuda alacaklara karşılık kupalarımız haczedilmiştir. Yaşanan bu sürecin ardından yönetim kurulumuz haczedilen kupaları geri alabilmek adına gerekli girişimleri başlatmıştır."

    Manisaspor'un yaşadığı süreci hak etmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Mevcut yönetim kurulumuz, geçmişinde şehrin tanıtımına ve ticaretine büyük katkı sağlayan, sportif başarılarının yanı sıra Türk futboluna sayısız yetenek kazandıran bu büyük camianın ayakta kalması adına yoğun mesai harcarken, şehirdeki duyarsızlık bizleri derinden yaralamaktadır. sahipsiz bırakılmamalı, şehrimiz yeniden bütünleşerek 'u ayağa kaldırmalıdır. Bu birlikteliğin kısa sürede sağlanarak Manisaspor'un eski günlerine geri döneceğinden şüphemiz yoktur."

    2. Lig'de mücadele eden Manisaspor'un eski bir çalışanı da kısa bir süre önce 16 bin lira alacağına karşılık, icra yoluna başvurmuştu.

    1. 21.9.2018 22:32
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