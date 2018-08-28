Bandırmaspor, Doğan Can Davas için Terim'den haber bekliyor
Galatasaray'da forma giyen 21 yaşındaki Doğan Can Davas'ı renklerine bağlamak isteyen Bandırmaspor Baltok, oyuncu için Fatih Terim'in kararını bekliyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor Baltok, transfer döneminin bitimine 3 gün kala Galatasaray'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. 10 numara mevkiinde oynayan futbolcu için Bandırmaspor transfer komitesi gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.
Alınan bilgiye göre; Doğan Can'ın transferinde her konuda anlaşmaya varıldı ve pürüzler giderildi. Oyuncunun da Bandırmaspor'a sıcak baktığı belirtildi. Transferin 1-2 gün içinde netleşmesi beklenirken, transfer konusunda son sözün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de olduğu ve Terim'in kararının beklendiği öğrenildi. Bandırmaspor, Doğan Can'ı renklerine bağlayarak transfer çalışmalarını noktalayacak.
- 28.8.2018 13:24
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 27
Yorum
Düsseldorf'lu Herkesin örnek aldigi islerden ciddî kritikleri hak eden islere gelmenize sebep ne ? Güclü bir aday karsisinda isinizi dahada zorlastirmayin
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Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Toplam 27
Yorum
OLÇAY YENİ MODA BU ŞİMDİ BEN GİDERSEM FALAN FİLAN ....
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Beşiktaş, Loris Karius ile yarın sözleşme imzalayacak
Toplam 2
Yorum
Bence bu takimdan cacik Olmaz ? Avrupada Gördük GS 0 Puan yapti eve Gitti FB Sike yapti 2 lige Düsmedi Biz onlardan iyiz !
Bandırmaspor, Doğan Can Davas için Terim'den haber bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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