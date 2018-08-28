Bandırmaspor, Doğan Can Davas için Terim'den haber bekliyor – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Bandırmaspor, için Terim'den haber bekliyor

    Bandırmaspor, Doğan Can Davas için Terim'den haber bekliyor

    'da forma giyen 21 yaşındaki 'ı renklerine bağlamak isteyen , oyuncu için 'in kararını bekliyor.

    2. Lig 'ta mücadele eden , döneminin bitimine 3 gün kala 'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. 10 numara mevkiinde oynayan futbolcu için Bandırmaspor transfer komitesi gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.
    Alınan bilgiye göre; Doğan Can'ın transferinde her konuda anlaşmaya varıldı ve pürüzler giderildi. Oyuncunun da Bandırmaspor'a sıcak baktığı belirtildi. Transferin 1-2 gün içinde netleşmesi beklenirken, transfer konusunda son sözün Galatasaray Teknik Direktörü 'de olduğu ve Terim'in kararının beklendiği öğrenildi. Bandırmaspor, Doğan Can'ı renklerine bağlayarak transfer çalışmalarını noktalayacak.

    1. 28.8.2018 13:24
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