Urfa’ya ‘Can’ geldi – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Urfa’ya ‘Can’ geldi

    Urfa’ya ‘Can’ geldi
    TFF 2. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, son olarak Karşıyaka forması giyen Can Erdem'i kadrosuna kattı. Geçen sezon 14 maçta 8 gol kaydeden 31 yaşındaki forvet, takımla çalışmalara başladı.
    1. 25.8.2018
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