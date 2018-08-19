Selçukspor lige hazır girecek – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Selçukspor lige hazır girecek

    Selçukspor lige hazır girecek
    KIRMIZI Grup takımı Anadolu Selçuk'un teknik patronu Mustafa Alper Avcı, oynadıkları hazırlık maçlarında eksiklerini gördüklerini dile getirdi. Tam hazır hale gelmek için biraz daha zaman gerektiğinin belirten usta hoca, "İstenen seviyeye gelmek için çalışıyoruz" dedi.
    1. 19.8.2018
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