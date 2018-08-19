Hedef yine şampiyonluk Manisa BB’nin hocası Devrim, “Geçen sezon yaşadığımız – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Hedef yine şampiyonluk BB’nin hocası Devrim, “Geçen sezon yaşadığımız

    Hedef yine şampiyonluk Manisa BB’nin hocası Devrim, “Geçen sezon yaşadığımız

    BB’nin hocası Devrim, “Geçen sezon yaşadığımız şampiyonluğu bu sezon 2. ligde tekrarlamak istiyoruz” dedi

    TFF 2'nci Lig takımlarından Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Levent Devrim, geçen sezon 3'üncü Lig'de yaşadıkları şampiyonluğun geride kaldığını belirterek, " hiçbir zaman dün yoktur, her zaman için yarınlar vardır. Elde ettiğiniz başarının üstünde bir miras yemeye çalışırsanız, bu sizi geriye götürür" dedi. Afyonkarahisar kampında değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, "2'nci Lig'de hedefimiz yine şampiyonluk olacak. Şimdilik her şey istediğimiz gibi gidiyor. Çok çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu kulübün önü açık" ifadelerini kullandı. Taraftarlara da seslenen Devrim, "Tüm Manisa halkı arkamızda dursun ve tribünlerde bizi desteklesin. Biz de sahada gerekeni yapacağız kimse şüphe etmesin" diye konuştu.
    1. 19.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef yine şampiyonluk Manisa BB’nin hocası Devrim, “Geçen sezon yaşadığımız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN