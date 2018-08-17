Samsun’da büyük söz – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ’da büyük söz

    Samsun’da büyük söz
    2. Lig takımlarından 'dan taraftarlara umut dolu mesajlar... Karadeniz ekibinin kaptanı , 2. Lig'de misafir olduklarını vurgulayıp, "Her şeyin çok güzel gidiyor. Takım olma adına çok yol aldık. Daha iyiye gidiyoruz" açıklamasında bulundu.
    1. 17.8.2018
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