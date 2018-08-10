Samsunspor’da moraller yerinde – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    ’da moraller yerinde

    Samsunspor’da moraller yerinde
    TFF 2. Lig Beyaz Grubun şampiyonluk adayı 'da Başkan Yardımcısı , 'da kamptaki takımlarının genel durumundan çok memnun olduklarını söyledi. Emin Kar, "Uzun yıllardan sonra ilk kez böylesine planlı ve programlı bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçiriyoruz. Bunun meyvelerini de inşallah sezon içinde toplayacağız" diye iddialı konuştu.
    1. 10.8.2018
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